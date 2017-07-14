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Более 250 человек не могут улететь из Бодайбо из-за неблагоприятной погоды

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Бодайбо. Сибирские новости - 254 пассажира не могут улететь из Бодайбо из-за отмены 11 рейсов в связи с неблагоприятными метеоусловиями и неудовлетворительным состоянием грунтовой взлетно-посадочной полосы аэродрома города. Также 295 пассажиров ожидают свой вылет в Иркутске.

Иногородних пассажиров размещают в гостиницах.

По факту задержки рейсов по маршруту Иркутск - Бодайбо Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.

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2017-07-14 08:39:38




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