Жители Иркутской области продолжают обращаться за медпомощью по поводу укусов клещей

08:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых …

«РУСАЛ» планирует привлечь кредит в $700 млн для достройки Тайшетского алюминиевого завода

08:49 - Москва. Сибирские новости - ОК «РУСАЛ» до конца года рассчитывает завершить переговоры с …

Более 250 человек не могут улететь из Бодайбо из-за неблагоприятной погоды

08:39 - Бодайбо. Сибирские новости - 254 пассажира не могут улететь из Бодайбо из-за отмены 11 рейсов в связи …

За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара

08:30 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг 13 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано …

В Иркутской области внедряют систему электронного общественного контроля «Наша природа»

08:19 - Москва. Сибирские новости - Граждане России получат действенный инструмент борьбы с несанкционированными …

Движение транспорта на ул. Старокузьмихинской в Иркутске будет ограничено

08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта на пересечении Кузьмихинского 1-го переулка и ул. Старокузьмихинской …

Коршуновский ГОК увеличил объемы производства в первом полугодии

07:59 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») …

Количество обращений на «горячую линию» Роспотребнадзора увеличилось почти в два раза

06:47 - Иркутск. Сибирские новости - За полгода на телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора …

АНХК во втором квартале возглавила медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности

06:34 - Иркутск. Сибирские новости - ИА "Сибирские новости" опубликовало медиарейтинг предприятий Иркутской …

Больше всего избирателей в Иркутске проживают в Свердловском округе

06:19 - Иркутск. Сибирские новости - Территориальные избирательные комиссии Иркутской области провели работу …