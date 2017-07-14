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Жители Иркутской области продолжают обращаться за медпомощью по поводу укусов клещей
08:57 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых …
«РУСАЛ» планирует привлечь кредит в $700 млн для достройки Тайшетского алюминиевого завода
08:49 - Москва. Сибирские новости - ОК «РУСАЛ» до конца года рассчитывает завершить переговоры с …
Более 250 человек не могут улететь из Бодайбо из-за неблагоприятной погоды
08:39 - Бодайбо. Сибирские новости - 254 пассажира не могут улететь из Бодайбо из-за отмены 11 рейсов в связи …
За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара
08:30 - Иркутск. Сибирские новости - В четверг 13 июля на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано …
В Иркутской области внедряют систему электронного общественного контроля «Наша природа»
08:19 - Москва. Сибирские новости - Граждане России получат действенный инструмент борьбы с несанкционированными …
Движение транспорта на ул. Старокузьмихинской в Иркутске будет ограничено
08:15 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта на пересечении Кузьмихинского 1-го переулка и ул. Старокузьмихинской …
Коршуновский ГОК увеличил объемы производства в первом полугодии
07:59 - Железногорск-Илимский. Сибирские новости - ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») …
Количество обращений на «горячую линию» Роспотребнадзора увеличилось почти в два раза
06:47 - Иркутск. Сибирские новости - За полгода на телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора …
АНХК во втором квартале возглавила медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности
06:34 - Иркутск. Сибирские новости - ИА "Сибирские новости" опубликовало медиарейтинг предприятий Иркутской …
Больше всего избирателей в Иркутске проживают в Свердловском округе
06:19 - Иркутск. Сибирские новости - Территориальные избирательные комиссии Иркутской области провели работу …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу днем небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Нешуточные страсти разгорелись в Иркутске после завершения первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». Обсуждалось всё — от суммы бюджетного финансирования до этичности проведения концерта-перфоманса у закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Сибирские новости» решили выяснить у организаторов Андрея Швайкина и Анатолия Борозненко, в чем основная миссия форума, сколько требуется финансовых средств на такую масштабную организацию и какова роль политики в этом внезапно возникшем винегрете.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий, объявленных в соответствии с указом Президента РФ, 14-15 сентября по инициативе Губернатора Иркутской области состоится международный Байкальский экологический водный форум.
Пресс-релиз
Команда АО «Ангарскцемент» четвёртый раз подряд стала чемпионом главного спортивного мероприятия холдинга «Сибирский цемент» - X летняя Спартакиада проходила с 5 по 8 июля в Искитимском районе Новосибирской области.
В июне 2017 года в Иркутск прибыли первые победители федеральной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой» (BAIKAL WATER)».
Генеральный директор ОК РУСАЛ Владислав Соловьев посетил шелеховскую промплощадку компании. В ходе визита он встретился с руководителями дирекций Иркутского алюминиевого завода и побывал на производстве. Комментируя итоги поездки, Владислав Соловьев отметил, что ИркАЗ стабильно развивается, наращивает объемы производства продукции с добавленной стоимостью и уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции.