«РУСАЛ» планирует привлечь кредит в $700 млн для достройки Тайшетского алюминиевого завода
Москва. Сибирские новости - ОК «РУСАЛ» до конца года рассчитывает завершить переговоры с банками о привлечении проектного финансирования для достройки Тайшетского алюминиевого завода. Об этом сообщает портал finanz.ru со ссылкой на директора компании по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олега Мухамедшина.
«Мы ведем переговоры на достаточно продвинутом этапе с ВЭБ, речь в целом идет о синдицированном кредите с участием других банков. Мы как «РУСАЛ» ведем переговоры, от «Русгидро» (планировала войти в проект - прим. finanz.ru) пока решения нет. Как только оно будет, финансирование будет уже привлекаться на совместную компанию. По нашим оценкам, для достройки требуется порядка $700 млн. Мы рассматриваем, что эти средства будут в виде синдицированного кредита», - заявил О. Мухамедшин.
Говоря об интересе «Русгидро» к проекту, О. Мухамедшин отметил, речь идет исключительно о совместном участии в достройке завода, с тарифами это не связано. «Достройка будет за счет кредитных ресурсов. Решение, что завод будет достроен, принято, и ведутся работы по развертыванию масштабной стройки. Основные инвестиции начнутся в следующем году. Строительство займет два года - 2018 - 2019 годы. В 2020 году мы ожидаем запуска производства и постепенный выход на проектную мощность первой серии в 430 тыс. тонн», - отметил топ-менеджер.
Он подчеркнул, что переговоры с банками не зависят от переговоров с «Русгидро». «Изучаются риски самого проекта, а не структура акционеров. Речь идет о проектном финансировании, мы не рассматриваем предоставление гарантий акционеров. Более 50% инвестиций уже сделаны и банки заинтересованы в финансировании», - добавил О. Мухамедшин.
Напомним, «РУСАЛ» начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. По состоянию на 1 апреля «РУСАЛ» вложил в завод $796 млн собственных средств.
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2017-07-14 08:49:05