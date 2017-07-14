Жители Иркутской области продолжают обращаться за медпомощью по поводу укусов клещей
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области продолжается эпидемический сезон инфекций, переносимых клещами. За минувшую неделю по области зарегистрировано 339 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. На данный момент с начала сезона зарегистрировано 12,6 тыс. таких обращений. Среди обратившихся - 2,7 тыс. детей. В 2016 году за аналогичный период было зарегистрировано 12,3 тыс. случаев обращений, среди них детей - 2,5 тыс.
Вирусным клещевым энцефалитом заболели 39 человек, в том числе три ребенка, боррелиозом - 33 человека, в т.ч. три ребенка, клещевым риккетсиозом - 21 человек и девять детей.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в области продолжается проведение профилактических мероприятий. Расширяется сеть лабораторий, проводящих экспресс-исследования клещей на зараженность возбудителями инфекционных заболеваний: в текущем сезоне на территории области работают шесть таких лабораторий (по два в Иркутске и Ангарске, по одному в Усолье-Сибирском и Братске).
По данным исследования лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 1,4% клещей заражены вирусом клещевого энцефалита, 13 % - боррелиями. Всего за сезон исследовано 8,7 тыс. клещей, снятых с пострадавших.
В 2017 году на приобретение вакцины против клещевого энцефалита из областного и муниципальных бюджетов выделено около 20 млн руб. Это позволило охватить иммунизацией более 73 тыс. жителей области (на 31% больше, чем на тот же период 2016 года).
В области продолжается проведение профилактических мероприятий. Противоклещевые обработки проведены на площади 2,4 тыс. га, в местах массового пребывания и на кладбищах, в летних оздоровительных учреждениях, в детских дошкольных учреждениях.
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2017-07-14 08:57:30