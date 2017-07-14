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Международный заплыв Baikal Swim соберет спортсменов из 15 регионов России

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Иркутск. Сибирские новости - Международный заплыв Baikal Swim, который пройдет в поселке Листвянка 29 июля, объединит 70 спортсменов из России и зарубежья.

В состязании могут принять участие как профессионалов, так и любителей. Такие факторы, как повышенные требования к обеспечению безопасности, осуществление контроля за каждым участником и возможность проплыть в самом глубоком озере планеты особенно привлекают внимание российских спортсменов. Участниками Baikal Swim станут не только жители Сибири, но и центральной части страны, Краснодарского края, Республики Карелия и других областей. Среди желающих пройти это испытание также есть представители Казахстана и Молдавии.

Baikal Swim является единственным в своем роде заплывом, предлагающим спортсменам массово пересечь один из самых широких и мощных истоков в мире - место, где берет начало река Ангара. При этом участникам гонки на 5 км предстоит пересечь исток Ангары дважды. Также организаторы приглашают пловцов испытать себя на более "щадящей" дистанции в одну морскую милю, которая протянется от пляжа в Листвянке до мыса "Рогатка".

Отметим, что заплыв Baikal Swim является частью проекта X-WATERS - крупной серии заплывов в водоемах России, призванной объединить российских и зарубежных любителей плавания, повысить интерес к здоровому образу жизни, популяризовать спортивный туризм. В 2017 году международные массовые заплывы также проходят на Черном море в Крыму, на озере Селигер, на реке Волга и в поселке Териберка на берегу Баренцева моря.

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2017-07-14 10:23:19




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