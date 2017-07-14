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Авиарейсы Иркутск - Бодайбо задержаны еще минимум на сутки

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Бодайбо. Сибирские новости - Все авиарейсы Иркутск - Бодайбо не возобновятся как минимум еще одни сутки. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в аэропорту Бодайбо.

Причина отмены всех рейсов - аномальный дождь, который буквально затопил взлетную полосу аэропорта. Улучшение погодных условий ближайшие сутки не предвидится.

Напомним, в аэропорту Бодайбо отменили все рейсы из-за погодных условий. В настоящее время 254 пассажира не могут улететь из Бодайбо в Иркутск и 295 из Иркутска в Бодайбо.

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2017-07-14 10:30:25




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