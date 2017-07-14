Чаще всего жертвами мошенников становятся жители северных районов Иркутской области
Иркутск. Сибирские новости - Жители северных районов Иркутской области наиболее подвержены мошенническим действиям. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Так, наибольшая доля потерпевших от аферистов проживают в Нижнеилимском (коэффициент 10,3), Чунском (8,4) и Усть-Кутском районах (7,5).
Четвертую строчку занимает Киренский район (7,2), после которого следует Иркутск (6,6). При этом доля обманутых жителей областного центра лишь немного выше по сравнению с Усолье-Сибирским (6,3) и Братском (5,9). Замыкают десятку рейтинга Зиминский (5,9) и Слюдянский районы (5,6), а также Ангарск (5,6).
Между тем, в области есть ряд территорий, жители которых в меньшей степени подвержены влиянию мошенников. Это Черемховский (2,8), Шелеховский (2,8%), Качугский (1,2%), Заларинский (0,6%) и Тулунский районы (0). Отмечается, что с начала года в Качугском и Заларинском районах совершено только по одному такому преступлению, в Тулунском их не было вообще.
Всего с начала года на территории региона следственными органами МВД возбуждено более 500 уголовных дел по так называемым мобильным и интернет-мошенничествам. Сотрудники уголовного розыска изобличили в противоправной деятельности 28 злоумышленников, совершивших по предварительным оценкам свыше 80 преступлений. Помимо задержаний преступников, полиция проводит широкомасштабную разъяснительную работу с населением, информируя граждан о мерах безопасности имущества и сбережений.
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2017-07-14 10:42:21