В Братске часть средств на строительство домов для расселения аварийного жилья незаконно потратили на вторичку
Москва. Сибирские новости - В Братске часть денежных средств, предназначенных для строительства нового жилья для переселения граждан из аварийного жилья, незаконно потратили на приобретение для них вторичного жилья. Речь идет более чем о 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ. По указанному факту 12 мая возбуждено уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств.
В целом в первом полугодии 2017 года акты Фонда о результатах выездных проверок рассматривались прокурорами 23 регионов. Так, внесено 115 представлений об устранении нарушений требований законодательства, допущенных при реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов.
В 13 регионах возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.
Для решения вопросов об уголовном преследовании, материалы прокурорских проверок направлялись в следственные и правоохранительные органы пяти регионов: Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Курганская область, Саратовская область.
По зафиксированным в ходе проверок Фонда нарушениям расследуется 12 уголовных дел на территории девяти регионов: Республика Башкортостан, Республика Карелия, Иркутская область, Омская область, Оренбургская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Тульская область.
Из них пять уголовных дел возбуждены по статье «Мошенничество», три - «Халатность», четыре уголовных дела - по другим статьям УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков).
В ходе выездных проверок в отдельных муниципальных образованиях 30 регионов зафиксированы риски незавершения мероприятий по переселению граждан в срок до 1 сентября 2017 года, в том числе и в Иркутской области. Напомним, 7 июня на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина сообщила, что в зоне риска по темпам расселения аварийного жилья находятся семь муниципальных образований: Братск, Казачинско-Ленский, Бодайбинский, Тайшетский, Усть-Удинский, Усольский и Ольхонский районы.
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2017-07-14 10:52:25