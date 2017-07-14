Депутаты ЗС посетили объекты Усть-Илимска, включенные в проект «Городская среда»
Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в ходе своей рабочей поездки в Усть-Илимск осмотрели Аллею славы - элемент общественного пространства, который был выбран жителями города в качестве объекта для благоустройства в рамках проекта «Городская среда».
Как сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на депутата А. Лобкова, этот выбор во многом был закономерен, поскольку здесь проходят многие городские торжества. «Идея реконструкции Аллеи родилась у жителей еще в преддверии празднования 70-ой годовщины Великой Победы, но средств на реализацию планов в местном бюджете не было. Проект «Городская среда» предоставил такую возможность», - отметил парламентарий.
Дизайн-проект благоустройства прошел широкое общественное обсуждение. Идея заключается в том, что от памятника «Три звезды», установленного в городе еще в преддверии 50-летия Победы, и до проспекта Мира будет оборудована аллея с различными общественными зонами. В данный момент подготовлено техническое задание для подрядной организации, в ближайшее время будет объявлен аукцион.
Как заметила вице-спикер Законодательного Собрания Наталья Дикусарова, никогда прежде муниципальным образованиям региона не выделялось столько средств на решение вопросов местного значения из федерального бюджета.
В этом году Усть-Илимск получит 37 млн руб. Кроме реализации первого этапа благоустройства Аллеи славы в городе отремонтируют восемь дворов. «Крайне важно, чтобы средства были освоены максимально эффективно и в установленные сроки, от этого зависит финансирование программы в последующие годы, тем более, если учесть, что сегодня количество поступивших заявок от жителей городов уже значительно выходит за рамки имеющихся финансовых возможностей», - подчеркнула Н. Дикусарова.
Кроме того, парламентарии осмотрели территорию, благоустройство которой запланировано на следующий год. Так, на площади перед ДК им. И. И. Наймушина, а это центральное и излюбленное место отдыха горожан в левобережной части Усть-Илимска, в рамках государственно-частного партнерства будет реконструирован фонтан. Прилегающую парковую зону в районе стадиона «Юбилейный» планируется благоустроить в ходе реализации проекта «Городская среда». Соответствующий дизайн-проект уже подготовлен.
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2017-07-14 11:15:59