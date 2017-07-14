Более 130 спортсменов уже подали заявки на участие в «Ангарском кросс-кантри триатлоне - 2017»
Иркутск. Сибирские новости - На участие в VII открытом чемпионате и первенстве Иркутской области «БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» по состоянию на утро 14 июля уже подали заявки более 130 человек. Соревнования пройдут 22 июля на Еловском водохранилище под Ангарском. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.
"«БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» входит в серию спортивных мероприятий Большого Альпинистского Марафона (БАМ), организаторами которого выступают администрация Ангарского городского округа и оргкомитет @AlpMarathon, при поддержке министерства спорта области. В этом году «Ангарский кросс-кантри триатлон» впервые проводится по двум дистанциям: «Суперспринт» - для детей и лиц, не имеющих серьезной физической подготовки, и «Спринт» - дистанция для людей, имеющих определенную физическую подготовку, и для подготовленных спортсменов", - рассказал Павел Богатырев.
Участники триатлона будут состязаться в трех видах: в плавании, велогонке и беге. Дистанция «Суперспринт» включает в себя: плавание - 375 м, велогонка - 8 км, бег - 2,8 км. Дистанция «Спринт» - это плавание - 750 м, велогонка - 20 км, бег - 5,6 км.
В прошлом году число участников «БАМ Ангарского кросс-кантри триатлона» было 140 человек. Прирост аудитории составил 32% по отношению к показателю 2015 года. В этот раз в соревнованиях примут участие спортсмены Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, Бурятии. Специальным гостем и участником соревнований станет мастер спорта России по зимнему полиатлону, победитель первенства России по дуатлону, участник международных соревнований «Кэмэл трофи», десятикратный обладатель титула Ironman («Железный человек») Владимир Мусиенко.
Как пояснил PR-директор мероприятий Большого Альпинистского Марафона Артем Детышев, для участия в соревнованиях необходимо обязательно зарегистрироваться на официальном сайте БАМ - http://alpmarathon.ru. Льготный период регистрации заканчивается 18 июля. Дополнительная регистрация будет возможна в день старта с 8:00 до 9:30 - на дистанцию «Суперспринт» и до 11:00 - на дистанцию «Спринт».
Каждый участник на дистанции «Спринт» получает уникальную медаль финишера. В «Суперспринте» награждение предусмотрено только в возрастных группах сертификатами или ценными призами. Награждение в «Спринте» пройдет в абсолютном зачете и по возрастным группам. Кроме того, состоится награждение в отдельных номинациях.
Как отметила многократная победительница ВелоБАМов, победительница Ангарского кросс-кантри триатлона, двукратный призер Кубка БАМ Наталья Чеботарева, основную конкуренцию спортсменам области составят участники из Красноярского края, где проводится много соревнований по триатлону. «Я уже готовлюсь к Ангарскому кросс-кантри триатлону. Все мероприятия, проводимые в рамках Большого Альпинистского Марафона, всегда проходят на высоком организационном уровне. Эти мероприятия очень нужны для проведения досуга спортивных людей», - подчеркнула Наталья Чеботарева.
Старт «Суперспринта» намечен на 10:00, «Спринта» - на 11:30. Откроет соревнования показательный заезд ангарчанина-экстремала, первого человека в мире, пересекшего Байкал на снегоходе по воде, преодолев расстояние в 39,4 км, Николая Солодкова, который в настоящий момент готовится к очередному рекорду.
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2017-07-14 11:21:37