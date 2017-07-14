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Движение транспорта на ул. Лермонтова в Иркутске ограничено до 28 июля

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Иркутск. Сибирские новости - Автомобильное движение частично перекрыто на ул. Лермонтова в Иркутске с 14 по 28 июля.

На ул. Лермонтова, 4 (пересечение с ул. Терешковой) и ул. Лермонтова, 24 (пересечение с ул. Звездинской) проводятся земляные работы в связи с ремонтом тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-07-14 11:31:04




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