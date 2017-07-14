Более 2,3 тыс. «единых» билетов в Крым оформлено на ВСЖД
Иркутск. Сибирские новости - Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги в 2017 году приобрели свыше 2,3 тыс. «единых» билетов в Крым. Перевозки в прямом смешанном сообщении (поезд - автобус - паром) осуществляются в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Наиболее популярными среди желающих отдохнуть на полуострове стали направления Анапа - Евпатория, Анапа - Симферополь, Анапа - Феодосия.
Впервые в этом году с 29 апреля компания ОАО «РЖД» открыла продажу «единых» билетов в Абхазию. Таким образом, одновременно с железнодорожным билетом можно приобрести талон, дающий право на поездку автотранспортом.
Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в города республики: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении. Стоимость проезда автотранспортом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагру - 550 руб., в Пицунду - 700 руб., в Гудауту - 850 руб., в Новый Афон - 1 тыс. руб., в Сухум - 1,2 тыс. руб. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.
При проезде автобусом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см; перевозка животных запрещена.
Напоминаем, что продажа «единых» проездных документов в Крым и Абхазию будет действовать до 30 сентября 2017 года.
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2017-07-14 11:35:42