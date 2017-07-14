Сборная Иркутской области выиграла чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017»
Иркутск. Сибирские новости - Сборная Иркутской области заняла первое командное место на V открытом чемпионате Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017», который прошел с 6 по 9 июля в Красноярске. В турнире приняли участие команды из Красноярского края, Иркутской, Новосибирской и Сахалинской областей.
На чемпионате все призовые места в мужском зачете заняли иркутские гольфисты. Победителем турнира стал Чжу Ци Юнь, прошедший поле в финальном раунде за 74 удара. Серебряную медаль завоевал иркутянин Николай Аникеев с результатом 81 удар. На третьем месте оказался Баир Базыров из Иркутска, его результат составил 81 удар.
На втором месте в командном зачете оказалась сборная команда Красноярского края. Третье командное место заняли спортсмены Новосибирской области.
Иркутская команда по гольфу участвует в ежегодном чемпионате Сибири и Дальнего Востока с 2013 года. В период с 2013 по 2015 год команда области постоянно занимала второе место в командном зачете, уступая только Красноярскому краю. В 2016 году команда Иркутской области стала третьей в командном зачете, а в этом году победила.
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