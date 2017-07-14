Заксобрание и правительство рассмотрят возможность разработки программы по поддержке школ искусств
Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области совместно с региональным правительством рассмотрит возможность разработки и принятия региональной программы поддержки муниципальных школ искусств. По мнению депутатов, тема поддержки одаренных детей и местных школ искусств и других учреждений культуры актуальна для многих территорий.
Как сообщает пресс-служба ЗС, о необходимости принятия такой программы заявили власти Усть-Илимска в ходе работы парламентариев в территории 13 июля. Проблему озвучила начальник департамента культуры местной администрации Ирина Летунова, которая сообщила, что в двух городских школах искусств обучается более 1,2 тыс. детей и подростков.
Позицию администрации поддержал депутат Законодательного Собрания от Усть-Илимска Анатолий Дубас: «У нас много талантливый ребят, которые прославляют не только родной город, но и всю область, достойно выступая на российских и международных конкурсах. Вместе с тем, износ музыкальных инструментов составляет 80 - 90%, а их покупку не все родители могут себе позволить». По словам парламентария, требуется и обновление материально технической базы школы ремесел.
Депутаты посетили оба учреждения. В школе искусств № 1 работает четыре отделения: музыкальное, художественное, театральное и хореографическое, где обучаются 537 детей. В 2018 году школа отметит свое 50-летие. Проект здания уникальный и единственный в Иркутской области, но сейчас требуется провести работы по сохранению тепла, в частности, заменить окна. Необходимый объем финансирования - около 500 тыс. руб.
В школе искусств № 2 работает четыре отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, отделение народного декоративно-прикладного искусства. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые.
В целом в ходе своего рабочего визита в Усть-Илимск в течение дня депутаты посетили 16 объектов, среди которых - учреждения культуры, образования и здравоохранения, а также спортивные объекты. Напомним, возглавляет рабочую группу вице-спикер Наталья Дикусарова. Также в поездке участвуют депутаты Роман Габов, Анатолий Дубас, Артем Лобков и Ольга Носенко.
«Мы не делили объекты на важные и менее важные, мы оценивали степень готовности документов по каждому объекту, обсуждали задачи на ближайшие перспективы и возможные варианты претворения задуманного в жизнь», - отметила Н. Дикусарова, особо подчеркнув, что наличие проектно-сметной документации позволяет более оперативно принимать решения по объектам.
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2017-07-14 11:47:17