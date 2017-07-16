В пожаре в дачном садоводстве Братска погибли семь человек
Иркутск. Сибирские новости - Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в СНТ «Железнодорожник» Братска, где погибли семь человек.
Пожар произошел минувшей ночью. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, огнем были охвачены дачный дом и баня. При тушении пожара в доме были обнаружены останки семи человек, в том числе, предположительно, троих детей.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности погибших, причин пожара и прочих обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение - дачный дом стоит на отшибе. По словам единственного свидетеля, соседки, этот дом снимала женщина. Накануне к ней приехали гости с детьми. Недалеко от дома обнаружен автомобиль, предположительно, принадлежавший одному из погибших. Предварительно причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки. Дачный дом печным отоплением оборудован не был и предназачен был для проживания только в летнее время", - сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Валентина Нелюбова.
Ссылки по теме:
- Соседи спасли троих детей и их родителей на пожаре
- Погорельцы в Иркутской области получат более 250 млн рублей на приобретение жилья
- Пожар на предприятии по хранению и заправке газовых баллонов произошел в Ангарске
- Крупный пожар в административном здании ликвидирован в Иркутске
2017-07-16 06:05:47