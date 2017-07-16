Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях понедельник, 17.07.2017, 00:43
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.88 (-0.30)
EUR 68.36 (-0.45)
10 CNY 88.27 (-0.48)
Информер праздники сегодня

В крупном ДТП в Иркутске пострадали четверо детей

Фото: Сибновости
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - По уточненным данным, в результате ДТП 15 июля в Иркутске пострадали 17 человек, в том числе, четыре ребенка.

Всего, по информации регионального минздрава, госпитализированы восемь человек, в том числе трое детей. Состояние пострадавших, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Проводится комплексное стандартное лечение по показаниям.

На долечивание в амбулаторных условиях направлены девять человек, в том числе, один ребенок.

Напомним, в субботу 15 июля около 16:40 в Иркутске на улице Рабочего Штаба произошло крупное ДТП. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Всего в результате аварии пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Погибших нет. На место происшествия выезжали девять бригад скорой медицинской помощи. 16 пострадавших были доставлены в медицинские организации города, один человек от медицинской помощи отказался.

Ссылки по теме:

2017-07-16 14:18:42




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!