В крупном ДТП в Иркутске пострадали четверо детей
Иркутск. Сибирские новости - По уточненным данным, в результате ДТП 15 июля в Иркутске пострадали 17 человек, в том числе, четыре ребенка.
Всего, по информации регионального минздрава, госпитализированы восемь человек, в том числе трое детей. Состояние пострадавших, находящихся на стационарном лечении, оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Проводится комплексное стандартное лечение по показаниям.
На долечивание в амбулаторных условиях направлены девять человек, в том числе, один ребенок.
Напомним, в субботу 15 июля около 16:40 в Иркутске на улице Рабочего Штаба произошло крупное ДТП. Столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. Всего в результате аварии пострадали 17 человек, в том числе четверо детей. Погибших нет. На место происшествия выезжали девять бригад скорой медицинской помощи. 16 пострадавших были доставлены в медицинские организации города, один человек от медицинской помощи отказался.
Ссылки по теме:
- В Ангарске арестован предполагаемый виновник аварии с участием сотрудников полиции
- В Усть-Илимске сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места ДТП
- В Ангарске водитель иномарки, уходя от погони, сбил инспектора ДПС
- В ДТП на трассе "Сибирь" погибли три человека
2017-07-16 14:18:42