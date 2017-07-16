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Прогулочный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон на Байкале
19:27 - Иркутск. Сибирские новости - Прогулочный четырехместный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон …
В крупном ДТП в Иркутске пострадали четверо детей
14:18 - Иркутск. Сибирские новости - По уточненным данным, в результате ДТП 15 июля в Иркутске пострадали 17 …
В пожаре в дачном садоводстве Братска погибли семь человек
06:05 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в СНТ «Железнодорожник» …
Заксобрание и правительство рассмотрят возможность разработки программы по поддержке школ искусств
11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области совместно с региональным правительством …
Сборная Иркутской области выиграла чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017»
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Сборная Иркутской области заняла первое командное место на V открытом чемпионате …
Более 2,3 тыс. «единых» билетов в Крым оформлено на ВСЖД
11:35 - Иркутск. Сибирские новости - Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги в 2017 году приобрели свыше …
Движение транспорта на ул. Лермонтова в Иркутске ограничено до 28 июля
11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Автомобильное движение частично перекрыто на ул. Лермонтова в Иркутске с …
Более 130 спортсменов уже подали заявки на участие в «Ангарском кросс-кантри триатлоне - 2017»
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - На участие в VII открытом чемпионате и первенстве Иркутской области «БАМ …
Депутаты ЗС посетили объекты Усть-Илимска, включенные в проект «Городская среда»
11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в ходе своей рабочей …
В Братске часть средств на строительство домов для расселения аварийного жилья незаконно потратили на вторичку
10:52 - Москва. Сибирские новости - В Братске часть денежных средств, предназначенных для строительства нового …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Нешуточные страсти разгорелись в Иркутске после завершения первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». Обсуждалось всё — от суммы бюджетного финансирования до этичности проведения концерта-перфоманса у закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Сибирские новости» решили выяснить у организаторов Андрея Швайкина и Анатолия Борозненко, в чем основная миссия форума, сколько требуется финансовых средств на такую масштабную организацию и какова роль политики в этом внезапно возникшем винегрете.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности пополнения баланса. Компания реализовала на своем сайте прием платежей с помощью технологии Apple Pay.
Команда АО «Ангарскцемент» четвёртый раз подряд стала чемпионом главного спортивного мероприятия холдинга «Сибирский цемент» - X летняя Спартакиада проходила с 5 по 8 июля в Искитимском районе Новосибирской области.
В июне 2017 года в Иркутск прибыли первые победители федеральной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой» (BAIKAL WATER)».