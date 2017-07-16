Прогулочный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон на Байкале

19:27 - Иркутск. Сибирские новости - Прогулочный четырехместный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон …

В крупном ДТП в Иркутске пострадали четверо детей

14:18 - Иркутск. Сибирские новости - По уточненным данным, в результате ДТП 15 июля в Иркутске пострадали 17 …

В пожаре в дачном садоводстве Братска погибли семь человек

06:05 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи начали доследственную проверку по факту пожара в СНТ «Железнодорожник» …

Заксобрание и правительство рассмотрят возможность разработки программы по поддержке школ искусств

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Законодательное Собрание Иркутской области совместно с региональным правительством …

Сборная Иркутской области выиграла чемпионат Сибири и Дальнего Востока по гольфу «Siberian masters 2017»

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Сборная Иркутской области заняла первое командное место на V открытом чемпионате …

Более 2,3 тыс. «единых» билетов в Крым оформлено на ВСЖД

11:35 - Иркутск. Сибирские новости - Пассажиры Восточно-Сибирской железной дороги в 2017 году приобрели свыше …

Движение транспорта на ул. Лермонтова в Иркутске ограничено до 28 июля

11:31 - Иркутск. Сибирские новости - Автомобильное движение частично перекрыто на ул. Лермонтова в Иркутске с …

Более 130 спортсменов уже подали заявки на участие в «Ангарском кросс-кантри триатлоне - 2017»

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - На участие в VII открытом чемпионате и первенстве Иркутской области «БАМ …

Депутаты ЗС посетили объекты Усть-Илимска, включенные в проект «Городская среда»

11:15 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в ходе своей рабочей …

В Братске часть средств на строительство домов для расселения аварийного жилья незаконно потратили на вторичку

10:52 - Москва. Сибирские новости - В Братске часть денежных средств, предназначенных для строительства нового …