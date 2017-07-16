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Прогулочный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон на Байкале

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Иркутск. Сибирские новости - Прогулочный четырехместный самолет потерпел крушение в районе острова Ольхон на Байкале. По предварительной информации, пилот не справился с управлением и допустил авиационную аварию - самолет упал с высоты в прибрежную зону недалеко от Хужира.

По информации министерства здравоохранения Иркутской области, в результате происшествия пострадали два человека, их состояние оценивается как тяжелое. Погибших нет. Пострадавшие эвакуированы в Хужирскую участковую больницу.

По состоянию на 22:40 16 июля на остров Ольхон готовился к отправке спасательный вертолет со спасателями и реанимационной бригадой Центра медицины катастроф. Однако вылет вертолета по причине неблагоприятных метеоусловий был отменен. Бригада Центра медицины катастроф выехала на реанимобиле в Ольхонскую районную больницу.

Эвакуация пострадавших из поселка Хужир в поселок Еланцы начата водными видами транспорта (катер, паром) силами двух медицинских бригад - Хужирской участковой больницы и скорой медпомощи Ольхонской районной больницы. Бригада Центра медицины катастроф будет ожидать пострадавших в Ольхонской районной больнице для проведения следующего этапа медицинских мероприятий, сообщает пресс-служба минздрава.

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2017-07-16 19:27:20




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