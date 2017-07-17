Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 18.07.2017, 00:14
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.88 (+59.88)
EUR 68.36 (+68.36)
10 CNY 88.27 (+88.27)
Информер праздники сегодня

Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская ВСЖД будет закрыт на несколько дней

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 18, 23 и 26 июля с 08:00 до 23:00 местного времени железнодорожный переезд на 5142 км станции Китой-Комбинатская будет закрыт.

Объезд автотранспорта будет производится через автомобильную дорогу № 5.

Ссылки по теме:

2017-07-17 11:21:21




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!