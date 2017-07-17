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Книгу «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» презентуют в Иркутске в день юбилея поэта

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Иркутск. Сибирские новости - Презентация книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» состоится в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Авторами книги выступают писатели Виталий Комин и Анатолий Прищепа. Книга рассказывает о жизни поэта с 1932 по 1965 годы. Презентация пройдет 18 июля, в день рождения поэта, в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

Министерство культуры и архивов Иркутской области планирует закупить эти издания для фондов государственных и муниципальных библиотек региона.

Также, в числе мероприятий, посвященных юбилею Евтушенко, пройдет творческая встреча с иркутскими писателями Альбертом Гурулёвым и Иваном Козловым, которая состоится 19 июля в центральной библиотеке Шелехова. 20 июля всех желающих приглашают на вечер-встречу с фотохудожником Владимиром Харитоновым «Мой Евтушенко» в кают-компании музея «Ледокол «Ангара» в Иркутске. На ней будут представлены фотографии Евгения Евтушенко из фондов Иркутского областного краеведческого музея.

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2017-07-17 11:24:51




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