Социально-экономическое положение поселков Усть-Илимского района оценили парламентарии области

12:12 - Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к зиме объектов коммунального хозяйства в поселках Усть-Илимского …

На железнодорожном переезде в Нижнеудинском районе произошло ДТП

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинском районе инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах автоаварии …

На участке ВСЖД Черемхово - Макарьево будут закрыты два железнодорожных переезда

11:55 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры …

В Иркутске в этом году с начала сезона отремонтировано около 200 тыс. кв. м дорог

11:51 - Иркутск. Сибирские новости - Около 200 тыс. кв. м дорог и 40 тыс. кв. м тротуаров отремонтировано в Иркутске …

Подведены итоги соревнований по боксу «Слюдянский ринг»

11:47 - Иркутск. Сибирские новости - В Слюдянке определены победители и призеры Всероссийских соревнований класса …

Объем услуг населению в Иркутской области за полгода вырос на 3,3%

11:42 - Иркутск. Сибирские новости - За полгода населению Иркутской области оказано услуг на 43,4 млрд руб. Рост …

Авиакомпания China Southern Airlines начала полеты в Иркутск

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Перелетом Харбин - Иркутск - Харбин авиакомпания China Southern Airlines …

Центр «Территория семьи» в Ангарске начинает работу с приемными семьями

11:30 - Ангарск. Сибирские новости - Муниципальный межведомственный ресурсный центр поддержки семьи и детства …

Книгу «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко» презентуют в Иркутске в день юбилея поэта

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Презентация книги «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения …

Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская ВСЖД будет закрыт на несколько дней

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры …