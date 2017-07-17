Центр «Территория семьи» в Ангарске начинает работу с приемными семьями
Ангарск. Сибирские новости - Муниципальный межведомственный ресурсный центр поддержки семьи и детства «Территория семьи», который располагается на базе МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива» в клубе «Алый парус» начнет работу с приемными семьями с 18 июля.
«Территории семьи» - это межведомственный проект, предполагающий сотрудничество со всеми организациями, занимающимися реабилитацией детей-сирот. Цель одна - помочь детям адаптироваться в приемной семье и оказать своевременную поддержку приемным родителям.
Всего в центре будет работать четыре психолога, имеющих необходимую подготовку для оказания психологической помощи детям из приемных семей и их родителям. На данный момент на очереди к специалистам находится 60 человек. С каждым психолог составляет индивидуальное расписание и по нему ведет работу.
Все методики направлены на диагностику родительско-детских отношений и адаптацию ребенка в новой семье.
«К каждому члену приемной семьи психолог будет применять строго индивидуальный подход. На входной диагностике будет обрисовываться проблема, и обсуждаться дальнейшие пути ее решения. Если случай будет сложным, все психологи объединят свои усилия и будут решать проблему вместе», - добавил педагог-психолог центра «Территория семьи» Дмитрий Галейников.
Также в рамках работы центра запланированы мероприятия разнообразной тематики: от спортивной до развлекательной. Для приемных родителей будут проводить лектории, затрагивающие все стороны жизни в новых условиях.
В центре «Территория семьи» можно получить психологические, социально-педагогические, медико-психологические, юридические консультации. Основным результатом реализации проекта «Территория семьи» будет сохранение приемных семей и предотвращение случаев возврата приемных детей в социальные учреждения.
Напомним, что в июле 2016 года АГО выиграл грант на создание центра поддержки семьи и детства в размере 2 млн руб. В рамках гранта был создан центр «Территория семьи».
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2017-07-17 11:30:22