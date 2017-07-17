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Авиакомпания China Southern Airlines начала полеты в Иркутск

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Иркутск. Сибирские новости - Перелетом Харбин - Иркутск - Харбин авиакомпания China Southern Airlines (Китайские Южные авиалинии) открыла программу полетов в Иркутск.

China Southern Airlines - национальный авиаперевозчик Китая, одна из самых крупных авиакомпаний в мире и крупнейшая по размеру флота и объемам перевозок в Азии. Авиакомпания возобновила полеты в Иркутск после шестилетнего перерыва. Соответствующие договоренности были достигнуты на международном форуме «Время отдыхать на Байкале!» в марте этого года.

У перевозчика достаточно серьезные требования по качеству, и по оперативности обслуживания в аэропортах, Иркутск стал пятым городом России, куда летают самолеты с символикой Китайских Южных авиалиний.

В расписании аэропорта Иркутска заявлен еженедельный рейс China Southern Airlines из Харбина на комфортабельном воздушном судне Airbus A320. Полеты запланированы до октября.

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2017-07-17 11:37:44




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