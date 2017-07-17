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Объем услуг населению в Иркутской области за полгода вырос на 3,3%
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Иркутск. Сибирские новости - За полгода населению Иркутской области оказано услуг на 43,4 млрд руб. Рост составил 3,3%, однако при этом снизился объем оплаченных жилищных услуг, а также всех видов сервиса, связанных со здоровьем (санаторных, медицинских, туристских и спортивно-физкультурных услуг), сообщает Иркутскстат.
Особое место на сервисном поприще занимают услуги, помогающие решать бытовые проблемы. В общей сложности на них потрачено 4,5 млрд руб., объем вырос на 8%. Главной бытовой услугой является техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования. Их полугодовой объем - 1,9 млрд руб., рост на 5%.
По ряду бытовых услуг зафиксирован ощутимый рост. Ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и строительство жилья и других построек, ремонт бытовой аппаратуры, приборов, металлоизделий по сравнению с январем - июнем прошлого года выросли на 13 - 15%. Пошив и ремонт швейных, меховых, кожаных, текстильно-трикотажных изделий увеличился на 22%, химчистка и крашение, услуги прачечных - на 35%.
В то же время на 2 - 6% сократился ритуальный сервис, услуги бань и душевых, парикмахерских.
В среднем каждый житель региона заплатил за сервис 18 тыс. руб. (по 3 тыс. в месяц). В основном, это расходы на оплату жилищно-коммунальных, телекоммуникационных, транспортных, бытовых услуг, а также в сфере медицины и образования.
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2017-07-17 11:42:43
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