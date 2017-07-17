Подведены итоги соревнований по боксу «Слюдянский ринг»
Иркутск. Сибирские новости - В Слюдянке определены победители и призеры Всероссийских соревнований класса «Б» по боксу «Слюдянский ринг», которые состоялись с 12 по 15 июля в парке «Прибрежный». Параллельно с соревнованиями класса «Б» прошел IX открытий региональный турнир по боксу «Слюдянский ринг» среди юношей младшего, среднего и старшего возрастов.
На Всероссийских соревнованиях класса «Б» по боксу среди юниоров 1999 - 2000 годов рождения победили Денис Самсонкин из Иркутска (весовая категория 52 кг), Евгений Монахов из Тулуна (56 кг), Александр Литвинов из Тулуна (60 кг), Тихон Нетёсов из Зимы (64 кг), Алексей Кулаков из Усолья-Сибирского (69 кг) и Максим Овчинников из Иркутска (75 кг).
На региональном турнире среди юношей младшего возраста (2005 - 2006 г. р.) победителями стали Мехман Агаев из Слюдянки (весовая категория 30 кг), Кэпин Пасат из Братска (31 кг), Егор Корчагин из Слюдянки (32 кг), Илья Торлопов из Нижнеудинска (34 кг), Константин Попцов из Черемхово (35 кг), Глеб Коршунов из Ангарска (36 кг). В этой же возрастной категории первые места заняли Вадим Эшматов из Братска (37 кг), Даниил Ермаков из Тулуна (39 кг), Глеб Костин из Саянска (41,5 кг), Руслан Сагов из Иркутска (43 кг) и Бекзоджон Казоков из Слюдянки (50 кг).
Среди юношей среднего возраста (2003 - 2004 г.р.) обладателями золотых медалей стали Егор Коробов из Усолья-Сибирского (весовая категория 36 кг), Кирилл Зелент (38,5 кг), Юсиф Агаев (41,5 кг) и Николай Толочин (43 кг) из Слюдянки, Андрей Шевчук (40 кг) из Саянска, Александр Бардушко (46 кг), Герман Бут (48 кг) и Эдуард Хачатурян (50 кг) из Иркутска. В этой возрастной группе в весовых категориях 54 и 56 кг победили ангарские боксеры Матвей Лагерев и Евгений Прядко соответственно. Черемховский спортсмены Константин Полетаев и Илья Папанов стали лучшими в весе 63 и 72 кг соответственно.
Среди юношей старшего возраста (2001 - 2002) в весовой категории 48 кг золотую медаль завоевал иркутянин Артем Карпов. В весе 57 кг первое место занял ангарчанин Даниил Вуйчитский. В этой же возрастной группе в весе 75 кг победу одержал иркутский боксер Василий Каверин.
Всего в соревнованиях приняли участие более 160 боксеров из семи регионов России.
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2017-07-17 11:47:44