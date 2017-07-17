В Иркутске в этом году с начала сезона отремонтировано около 200 тыс. кв. м дорог
Иркутск. Сибирские новости - Около 200 тыс. кв. м дорог и 40 тыс. кв. м тротуаров отремонтировано в Иркутске в этом году с начала строительного сезона. Сейчас в городе завершается первый этап дорожных работ. Об этом сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова в ходе очередного рабочего выезда мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и представителей общественности на объекты.
Напомним, в текущем году Иркутск вступил в федеральную целевую программу «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой предполагается провести ремонт на 25 участках иркутских магистралей. В ходе выезда было проверено, как идут работы на нескольких объектах.
В частности, на улице Маяковского практически завершено асфальтирование дорожного полотна, обустройство тротуаров, газонов, в ближайшее время на дороге будет выполнена разметка. На улице Розы Люксембург (перекресток с ул. Тухачевского) проведено расширение дорожного полотна в двух местах, ведутся работы по обустройству тротуаров. Кроме того, здесь установлен первый в городе антибликовый светофор. Активно идет ремонт на перекрестке улиц Ямская и Красноказачья. На данный момент подрядчик заканчивает обустройство тротуаров, подрезку деревьев. На перекрестке улиц Седова и Красных Мадьяр устройство дорожного полотна проводится практически с нуля, ранее здесь была гравийная дорога.
Д. Бердников отметил, что активное взаимодействие администрации и общественности позволяет установить постоянный контроль за выполнением ремонтных работ. Так, на некоторых объектах подрядчикам был сделан ряд замечаний, которые они оперативно устранили.
"У нас постепенно формируется представление о том, кто из подрядчиков способен качественно выполнять работы на городских объектах, - отметил Д. Бердников. - Кроме того, важно понимать, что дорожные работы вносят определенный дискомфорт в жизнедеятельность города. Поэтому необходимо выполнять их качественно, и в то же время максимально быстро, не затягивать".
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2017-07-17 11:51:49