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На участке ВСЖД Черемхово - Макарьево будут закрыты два железнодорожных переезда

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 18 и 19 июля для движения автотранспорта будут закрыты два переезда, расположенных на участке ВСЖД Черемхово - Макарьево:

- 18 июля с 8:00 до 17:00 на 7 км в районе Чулочной фабрики. Объезд предусмотрен через переезд, расположенный на 5 км по Пушкинскому проезду;

- 19 июля с 9:00 до 17:00 переезд по Пушкинскому проезду (5 км.). Объезд автотранспорта - через ул. Фереферова.

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2017-07-17 11:55:11




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