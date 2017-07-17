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На железнодорожном переезде в Нижнеудинском районе произошло ДТП

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Иркутск. Сибирские новости - В Нижнеудинском районе инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах автоаварии на железнодорожном переезде.

Инцидент произошел сегодня около 11:00 в районе села Худоеланское. По предварительной информации, 53-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2121 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с проезжающим грузовым поездом.

В результате случившегося госпитализирована 62-летняя женщина. По данному факту проводится проверка.

Вместе с тем полиция Иркутской области напоминает о том, что железнодорожные переезды представляют собой места особо повышенной опасности. Водитель должен переезжать железнодорожные пути только в установленных местах, проявляя повышенное внимание, осторожность и осмотрительность.

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2017-07-17 12:03:19




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