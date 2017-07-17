Социально-экономическое положение поселков Усть-Илимского района оценили парламентарии области
Иркутск. Сибирские новости - Ход подготовки к зиме объектов коммунального хозяйства в поселках Усть-Илимского района, когда-то созданных при леспромхозах, оценили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в ходе рабочего визита в территорию 14 июля. Также они ознакомились с положением дел в социальной сфере и перспективами экономического развития таких населенных пунктов. Напомним, в поездке приняли участие депутаты Наталья Дикусарова, Роман Габов, Анатолий Дубас, Артем Лобков и Ольга Носенко. Парламентарии посетили котельные и школы в поселках Невон, Ершово, Эдучанка и Седаново, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Как заметила председатель комитета по собственности и экономической политике Заксобрания Ольга Носенко, серьезной проблемой является износ инженерных сетей поселков. Он составляет более 70%. Так, например, в рамках подготовки к зиме Эдучанке были выделены средства из областного бюджета на замену котельного оборудования, но вопрос о подготовке сетей остается открытым. Неэффективной была признана работа котельной в Невоне, где в качестве топлива потребляется дорогостоящая электроэнергия. Местные жители за отопление трехкомнатной квартиры платят в сезон до 7 тыс. рублей, что, по словам депутата, неприемлемо, если учесть, что в поселке проживают в основном пенсионеры. Вместе со специалистами парламентарии пришли к выводу, что необходима техническая реконструкция котельной с заменой части электрокотлов на универсальные с возможностью топки дровами и углем.
«Работа по обеспечению нормальной жизнедеятельности поселков должна быть системной, отдельного рассмотрения требует вопрос по подготовке специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Эти вопросы мы поставим перед профильным министерством в рамках работы комитета», - подчеркнула Ольга Носенко.
Другая тема, которой, по мнению депутатов, необходимо уделить особое внимание - это дальнейшая судьба лесных поселков, созданных когда-то при леспромхозах, на сегодня уже не существующих. Работы в поселках нет, права на все расчетные лесосеки находятся у крупных арендаторов, возможности для развития небольших предприятий лесной отрасли ограничены. Это приводит к оттоку молодежи и экономически активного населения из поселков. К данным вопросам, касающимся перспектив развития таких поселков и обеспечения их транспортной доступности, парламентарии намерены вернуться осенью.
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2017-07-17 12:12:29