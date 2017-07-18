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Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на пожаре в садоводстве Братска

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Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения при разборе пепелища в городе Братске обгоревших останков семи человек по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Напомним, что 16 июля компания из четверых молодых людей (две 25-летние женщины и два мужчины 25 и 28 лет) и троих 6-летних детей отдыхала на арендуемом дачном участке. По свидетельству соседей, взрослые в течение дня распивали спиртные напитки, топили баню, конфликтов на участке не было. Ночью произошел пожар, по одной из версий следствия, из-за короткого замыкания электропроводки. Все находившиеся в доме люди погибли. После тушения пожара были обнаружены останки тел, подверженные воздействию высоких температур, личности которых предварительно установлены.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводятся судебно-медицинские экспертизы останков. Расследование уголовного дела продолжается.

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2017-07-18 10:49:27




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