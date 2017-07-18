В поселке Сахюрта открылся новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского нацпарка
Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального парка открылся в поселке Сахюрта. Инфопункт находится на базе туристического центра «Гостевая Байкала» в районе паромной переправы на остров Ольхон.
Помимо разрешений здесь можно узнать о территории Прибайкальского национального парка и правилах поведения на охраняемой природной территории, в том числе о пожарной безопасности.
Разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка также можно получить в офисе «Заповедного Прибайкалья» по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, 291/Б, дистанционно, связавшись с отделом туризма «Заповедного Прибайкалья» (тел: +7 (3952) 350-153, эл. почта: tour@baikal-1.ru, t@baikal-1.ru), или во всех лесничествах:
- Листвянское лесничество, поселок Листвянка, ул. Горького, 2
- Островное лесничество, остров Ольхон, п. Хужир, ул. Байкальская, 50
- Маритуйское лесничество, поселок Култук, ул. 2-я Набережная, 3
- Береговое лесничество, поселок Бугульдейка, ул.Гагарина, 14
- Еланцинское лесничество, поселок Еланцы, ул. Пронькина, 34
- Прибайкальское лесничество, поселок Большое Голоустное, ул. Свердлова, 40
- Большереченское лесничество, поселок Большая Речка, ул. Труда, 1
- Половинское лесничество, поселок Большой Луг, ул. Железнодорожная, 11
- Онгуренское лесничество, поселок Зама, кордон Прибайкальского национального парка
- Байкальское лесничество, поселок Порт Байкал, ул. Набережная, 1
Пребывание на территории Прибайкальского национального парка, возможно только при наличии разрешения, выданного администрацией «Заповедного Прибайкалья». Его стоимость составляет 100 руб. для приезжих граждан и 50 руб. для жителей Иркутской области, пенсионеров, инвалидов III группы, многодетных семей и учащихся. Для жителей деревень, граничащих с территорией Прибайкальского нацпарка, волонтеров, детей до 7-ми лет, инвалидов I и II групп и детей-инвалидов, ветеранов, Героев Советского союза и России разрешение выдается бесплатно.
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2017-07-18 11:25:57