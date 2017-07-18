Участники пробега ДОСААФ «С востока на запад России» добрались до Иркутска
Иркутск. Сибирские новости - Участников Международного комбинированного пробега «С востока на запад России» встретили в Иркутске. Торжественное мероприятие состоялось у мемориала «Вечный Огонь».
Пробег стартовал из Владивостока 5 июля, он проходит как эстафета, где один регион сменяет другой. Во время мероприятия представители регионального отделения ДОСААФ России по Республике Бурятия передали коллегам из Иркутска символы пробега. Акция проходит через 82 региона страны. В каждом участники пробега берут землю с мемориала «Вечный Огонь». Ее доставят в Севастополь на Аллею славы.
Во время встречи пробега «С востока на запад России» в Иркутске была представлена экспозиция военной и учебной автомобильной техники. С показательными выступлениями по приемам рукопашного боя выступила областная молодежно-патриотическая общественная организация «Первый герой», участие в акции приняли Клуб служебного собаководства К-9, Иркутская областная общественная организация ветеранов разведки и спецподразделений, Иркутский спортивно-технический клуб ДОСААФ. Учебный авиационный центр ДОСААФ представил показательную программу: сначала у Вечного огня совершили посадку десять парашютистов, потом состоялся пролет трех самолетов организации: двух Ан-2 и одного Як-52. Они выполнили элементы высшего пилотажа. Пилот самолета Як-52 в небе во время полета «нарисовал» сердце.
Международный комбинированный автопробег «С востока на запад России» приурочен к 90-летию ДОСААФ. На территории Иркутской области колонна совершит остановки в Слюдянке, Усолье-Сибирском, Черемхово, Зиме, Куйтуне, Тулуне, Нижнеудинске и Тайшете.
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2017-07-18 11:28:04