ВТБ в Сибири с начала года предоставил аграриям порядка 3 млрд рублей
Иркутск. Сибирские новости - ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями на общую сумму около 3 млрд руб. Из них на 1 июля текущего года 1,4 млрд руб. (47%) приходится на сделки в рамках программы министерства сельского хозяйства. Наибольший объем сделок приходится на Омск (870 млн руб.), Иркутск (375 млн руб.) и Томск (127 млн руб), сообщает пресс-служба банка.
Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты: модернизация предприятий по производству цельномолочной продукции, закупка зерновых культур, семян и удобрений, разведение домашней птицы и другие.
Наиболее масштабные проекты реализованы с компаниями: ГК «Деревенское молочко» (Томск), ООО «Ястро», ООО Сибирская мука», ООО «ВНИМИ-Сибирь», АО «Нива» (Омск), АО "Ангарская птицефабрика", СХ ПАО "Белореченское" (Иркутск).
«Поддержка аграриев доступными кредитами - задача, поставленная перед банками на федеральном уровне. ВТБ эту задачу успешно решает, развивая сотрудничество как с давними партнерами, так и с новыми представителями агропромышленного комплекса региона», - заявила руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области Александра Макарова.
Программа льготного кредитования направлена на поддержку сельскохозяйственных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, первичную и последующую промышленную переработку сельскохозяйственной продукции. По новым условиям программы по краткосрочным кредитам до 1 года сумма кредитования не превышает 1 млрд руб. По долгосрочным (инвестиционным) от 2-х лет процентная ставка по кредиту не превышает 5%. Условия вступили в силу с начала 2017 года.
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2017-07-18 11:34:24