Иркутский аэропорт обслужил с начала года миллион пассажиров
Иркутск. Сибирские новости - 18 июля в 8:15 утра международный аэропорт Иркутска зарегистрировал миллионного пассажира 2017 года. Юбилейным в этот раз стал пассажир рейса 777 авиакомпании «Сибирь» Виталий Матвиенко. Виталий - уроженец Саянска, сейчас живет в Якутии, работает на алмазном карьере «Комсомольский». С покупки счастливого билета на рейс 777 он начал свой отпуск, который в этом году решил провести у друга в Санкт-Петербурге.
"Всегда считал себя везучим человеком, а сегодня оказалось, что я такой один на миллион, - поделился впечатлениями В. Матвеенко. - Как правило, летать мне приходится пару раз в год, но теперь-то появилось сразу несколько отличных поводов бывать в иркутском аэропорту чаще".
По традиции, международный аэропорт Иркутска предоставил миллионному пассажиру право на VIP-обслуживание в течение года, а перевозчик подарил бесплатный перелет по маршруту Иркутск - Москва - Иркутск.
"Регистрация юбилейного пассажира в аэропорту - событие, которого мы всегда ждем как праздника. Очередной миллион - это определенный рубеж, показатель нашей работы, - сказал в приветственном слове генеральный директор АО «Международный Аэропорт Иркутск» Алексей Рендоревский. - Мы стараемся, чтобы начало каждого авиапутешествия, здесь, в иркутском аэропорту оставляло только самые лучшие впечатления".
В 2017 году аэропорт «Иркутск» встретил миллионного пассажира не просто на месяц раньше, чем в прошлом и позапрошлом году, - это лучший показатель пассажирских перевозок за последние 22 года. Сегодня иркутский аэропорт обслуживает в среднем 8 - 9 тыс. пассажиров в сутки, принимает и отправляет порядка 100 рейсов.
"Мы рассчитываем, что в этом году, впервые в постсоветское время, аэропорт Иркутска встретит два миллиона пассажиров, - подчеркнул член совета директоров предприятия Александр Пасюк. - А в 2018 миллионный пассажир будет зарегистрирован уже в первом полугодии".
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2017-07-18 11:46:03