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Более 2 тысяч жителей труднодоступных поселков на Байкале получили медпомощь за пять лет работы «плавучей поликлиники»

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять лет работы выездной медицинской бригады «плавучей поликлиники» более двух тысяч жителей труднодоступных поселков на Байкале получили консультативно-диагностическую помощь. Об этом заявил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, отправляя в очередной медицинский рейс в отдаленные поселки Ольхонского района команду врачей Иркутской городской клинической больницы № 1.

Как пояснил руководитель экспедиции главный врач Иркутской городской клинической больницы № 1 Леонид Павлюк, в течение семи дней, с 18 по 24 июля, специалисты будут оказывать необходимую консультативно-диагностическую помощь жителям поселков Бугульдейка, Сахюрта, Хужир, Онгурен, Шара-тогот. В состав бригады вошли: два терапевта, педиатр, хирург, невролог, гинеколог, врач функциональной диагностики и врач УЗИ, оптометрист, отоларинголог, специалист экспресс-лаборатории. Выездной бригадой прием пациентов будет проводится на базе участковых больниц и ФАПов по пути следования двух «плавучих поликлиник» совместно со специалистами этих медорганизаций.

В общей сложности за этот рейс планируется осмотреть около 500 человек. За пять поездок, начиная с 2012 года, специалисты осмотрели 2,033 тыс. человек, из них 685 детей. На дополнительное обследование в медицинские организации региона направлено более 150 пациентов. В 2016 году врачи обследовали 398 человек. Специалисты в день принимали более 60 пациентов. Чаще всего у пациентов диагностировался бронхит, ларингит, холецистит, гастрит, гастродуоденит. Были обращения с гипертонией, ишемической болезнью сердца, венозной недостаточностью. Сахарный диабет обнаружен у троих человек, онкология у двоих. Значительному числу пациентов с сосудистыми заболеваниями выданы направления на стационарное лечение в Иркутскую городскую клиническую больницу № 1. По результатам осмотра часть больных направлена на дополнительное медицинское обследование в районные и областные больницы.

Министр сообщил, что подобная дистанционная работа с использованием «плавучих поликлиник» проводится также в Братском и Усть-Удинском районах. На прошлой неделе медицинские специалисты Братской районной больницы уже провели прием пациентов в поселках Карахун, Прибойный, Южный, Шумилово. За неделю врачами оказана помощь 309 пациентам.

Также планируется, что с 16 августа медицинские специалисты Усть-Удинской районной больницы осмотрят жителей отдаленных сел: Подволочное, Атаманка, Аносово, Ключи и Карда. В 2016 году специалисты Усть-Удинской районной больницы совместно с коллегами из Иркутской областной клинической больницы в этих селах осмотрели свыше 300 взрослых и детей.

"Для нашего региона с его значительной протяженностью, плотностью населения и удаленностью населенных пунктов от базовых районных больниц, крайне востребована и актуальна работа выездных бригад. Такая практика позволяет провести скрининг состояния здоровья жителей региона, а также выявить и направить пациентов на госпитализацию в районный или областной центр. Поэтому специалисты министерства здравоохранения Иркутской области в начале года разрабатывают план работы выездных бригад и строго контролируют главных врачей опорных больниц на предмет его выполнения", - подчеркнул министр.

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2017-07-18 11:52:36




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