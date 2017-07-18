Завершается строительство центра святителя Иннокентия в поселке Анга
Иркутск. Сибирские новости - Завершаются строительные работы в культурно-просветительском центре святителя Иннокентия (Вениаминова) в поселке Анга Качугского района. Объект посетили специалисты министерства культуры и архивов Иркутской области. Они сообщили, что приступить к созданию экспозиционно-выставочного пространства можно будет 25 июля, когда строители сдадут в эксплуатацию пять павильонов общей площадью 100 кв. м. В них будут размещены материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя Иннокентия. В настоящее время в павильонах завершаются кровельные работы, идут работы по установке окон и входных групп, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего же на объекте создадут пять экспозиционных зон. Кроме павильонов это будут: выставочное пространство площадью 86 кв. м, где в дни открытия культурно-просветительского центра планируется разместить выставку картин художников Сибири и Дальнего Востока, посвященных святителю Иннокентию; экспозиционное пространство площадью 100 кв. м, основной темой которого станет миссионерская деятельность Русской православной церкви; мемориальная зона «Домик святителя» и часовня на кладбище, где посетителям будут рассказывать о родословной святителя. Концепция всего экспозиционного пространства разработана, идет работа по комплектованию экспозиций, специалисты подбирают фотографии, документы и видеоматериалы. Оформление начнется сразу после завершения работ по строительству культурно-просветительского центра.
На данный момент завершено строительство сетей, подстанции, бойлерной и двух этажей здания культурно-просветительского центра, заканчиваются работы по перекрытию кровли. Заливка пола, оштукатуривание стен, затирка потолков будут окончены к 20 июля. Завершаются работы по строительству Свято-Иннокентьевского храма. Художники начали в нем внутреннюю роспись. На территории комплекса идет высадка растений.
Святитель Иннокентий вел миссионерскую деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и на Аляске (США). 8 сентября во всех регионах, где он работал, будут отмечать 220-летие со дня его рождения и 40-летие со дня канонизации. Комитет по организации юбилея создан на федеральном уровне под руководством первого заместителя министра культуры РФ Владимира Аристархова. Главные мероприятия пройдут на родине святителя - в поселке Анга Качугского района.
Ссылки по теме:
- 220-летний юбилей святителя Иннокентия в поселке Анга отметят 8 сентября
- Идет второй этап строительства культурно-просветительского центра Святителя Иннокентия в селе Анга
- Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка оценил строительных работ в селе Анга
- Строительство культурно-просветительского центра им. И. Вениаминова в Анге завершится в срок
2017-07-18 11:56:19