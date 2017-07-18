Общественники проинспектировали места концентрации ДТП в Иркутске

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Общественный совет проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая …

В Иркутской области "черные лесорубы" приговорены к реальным срокам заключения и конфискации имущества

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд изменил на более суровый приговор суда первой инстанции …

Завершается строительство центра святителя Иннокентия в поселке Анга

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Завершаются строительные работы в культурно-просветительском центре святителя …

Более 2 тысяч жителей труднодоступных поселков на Байкале получили медпомощь за пять лет работы «плавучей поликлиники»

11:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять лет работы выездной медицинской бригады «плавучей …

Иркутский аэропорт обслужил с начала года миллион пассажиров

11:46 - Иркутск. Сибирские новости - 18 июля в 8:15 утра международный аэропорт Иркутска зарегистрировал миллионного …

В Иркутске построят филиал поликлиники городской клинической больницы № 1

11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской …

ВТБ в Сибири с начала года предоставил аграриям порядка 3 млрд рублей

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 …

Участники пробега ДОСААФ «С востока на запад России» добрались до Иркутска

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Участников Международного комбинированного пробега «С востока на запад …

В поселке Сахюрта открылся новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского нацпарка

11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального …

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на пожаре в садоводстве Братска

10:49 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения …