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Общественники проинспектировали места концентрации ДТП в Иркутске
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Общественный совет проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая …
В Иркутской области "черные лесорубы" приговорены к реальным срокам заключения и конфискации имущества
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд изменил на более суровый приговор суда первой инстанции …
Завершается строительство центра святителя Иннокентия в поселке Анга
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Завершаются строительные работы в культурно-просветительском центре святителя …
Более 2 тысяч жителей труднодоступных поселков на Байкале получили медпомощь за пять лет работы «плавучей поликлиники»
11:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за пять лет работы выездной медицинской бригады «плавучей …
Иркутский аэропорт обслужил с начала года миллион пассажиров
11:46 - Иркутск. Сибирские новости - 18 июля в 8:15 утра международный аэропорт Иркутска зарегистрировал миллионного …
В Иркутске построят филиал поликлиники городской клинической больницы № 1
11:41 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской …
ВТБ в Сибири с начала года предоставил аграриям порядка 3 млрд рублей
11:34 - Иркутск. Сибирские новости - ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 …
Участники пробега ДОСААФ «С востока на запад России» добрались до Иркутска
11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Участников Международного комбинированного пробега «С востока на запад …
В поселке Сахюрта открылся новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского нацпарка
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Новый пункт выдачи разрешений на посещение Прибайкальского национального …
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на пожаре в садоводстве Братска
10:49 - Иркутск. Сибирские новости - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Нешуточные страсти разгорелись в Иркутске после завершения первого международного культурного форума «Байкал-Тотем». Обсуждалось всё — от суммы бюджетного финансирования до этичности проведения концерта-перфоманса у закрытого в 2013 году Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. «Сибирские новости» решили выяснить у организаторов Андрея Швайкина и Анатолия Борозненко, в чем основная миссия форума, сколько требуется финансовых средств на такую масштабную организацию и какова роль политики в этом внезапно возникшем винегрете.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.