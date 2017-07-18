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В Иркутской области "черные лесорубы" приговорены к реальным срокам заключения и конфискации имущества

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд изменил на более суровый приговор суда первой инстанции четырем наиболее активным членам ОПГ, занимавшейся незаконной рубкой леса на территории Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Девять человек задержаны сотрудниками полиции весной 2015 года. Следователи доказали причастность группы к совершению восьми незаконных рубок, причинивших ущерб лесному фонду на общую сумму порядка 2 млн руб.

Вследствие чрезмерной мягкости приговора, вынесенного районным судом, вышестоящей судебной инстанцией обвиняемым наказание изменено на реальное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и конфискацией имущества: дорогостоящей специализированной техники, использовавшейся для совершения преступлений.

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2017-07-18 12:01:14




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