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Общественники проинспектировали места концентрации ДТП в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Общественный совет проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» проинспектировал безопасность улиц и ремонт работ в Иркутске. Общественники осмотрели места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Так, по улице Рабочего Штаба в районе остановки Глеба Успенского необходимо оборудовать светофорный комплекс и разнести остановки в соответствии с нормами. На данном нерегулируемом пешеходном переходе пострадало пять человек только в прошлом году. Работы по установке светофора запланированы закончить в текущем году.

Следующим объектом осмотра стал перекресток ул. Баррикад и ул. Братская. Членов общественного совета на данном объекте сопровождал депутат Думы Иркутска Алексей Распутин, он сообщил, что на данном участке большая интенсивность движения транспорта и перейти дорогу пешеходу проблематично. В 2017 году предусмотрено проведение ремонта участка дороги ул. Баррикад от ул. Братская до ул. Напольная с устройством светофора на пересечении ул. Баррикад и ул. Братской. Осмотрели также проблемный перекресток ул. Ленская, где проходят пять дорог, по которым дети ходят в школу. В сентябре здесь появится пешеходный переход и освещение над ним.

Следующей точкой осмотра стала ул. Ширямова, которая готова на 95% к сдаче. Осталось нанести разметку и установить соответствующие дорожные знаки. На данном участке к подрядчику у администрации города и членов совета есть вопросы по ровности покрытия.

Члены совета отметили, что на участках дорог с интенсивностью движения более 20 тыс. автомобилей в сутки, в контрактах в обязательном порядке необходимо рассматривать устройство дорожной одежды из марки асфальта типа «А», в данном типе коэффициент сдвига больше чем в применяемом повсеместно типе «В». Кроме того, внесено предложение на всех объектах ремонта включать пункт «посев травы» на газонах.

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2017-07-18 12:08:09




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