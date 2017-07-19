Иркутянка Мария Батюк стала победителем общественной награды «Будущее России»
Иркутск. Сибирские новости - Заведующая детским садом № 176 Иркутска Мария Батюк стала победителем в номинации «Молодой руководитель» конкурсного отбора на присуждение национальной молодежной общественной награды «Будущее России». Дипломом второй степени в номинации «Молодой общественный лидер» удостоена также жительница Иркутска Мария Сысоева (Иркутский техникум транспорта строительства).
Конкурс с апреля по июнь 2017 года провело федеральное общественное учреждение «Межрегиональный центр развития и поддержки одаренной и талантливой молодежи». Участие в нем приняли более 160 конкурсантов в возрасте от 14 до 35 лет из 50 субъектов РФ. Победителей выбирали в девяти номинациях: «Молодой врач», «Молодой государственный (муниципальный) служащий», «Молодой общественный лидер», «Молодой педагог», «Молодой профессионал», «Молодой руководитель», «Молодой социальный работник», «Молодой спортсмен», «Молодой творческий деятель». По результатам конкурсного отбора 98 человек были названы лучшими в своих направлениях деятельности.
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2017-07-19 04:50:22