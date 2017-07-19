Обязанности главы Вихоревки исполняет руководитель аппарата администрации Оксана Кучер
Иркутск. Сибирские новости - Исполняющий обязанности главы Вихоревского муниципального образования Сергей Касьянов с 18 июля 2017 года уволился по собственному желанию. Новым исполняющим обязанности главы города назначена руководитель аппарата администрации Оксана Кучер. Об этом было заявлено на оперативном совещании по подготовке муниципальных образований области к отопительному периоду 2017 - 2018 годов.
Совещание прошло под председательством заместителя прокурора области Сергея Зенкова. В нем приняли участие и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, мэр Братского района Алексей Баловнев. Один из главных вопросов - проблема обеспечения населения Вихоревки качественными жилищно-коммунальными услугами.
Было заявлено, что правительство региона поставило подготовку городского хозяйства Вихоревки к предстоящей зиме на плотный контроль. "Все, что касается технической части, мы исполним. Но местная власть должна обеспечить нормальную эксплуатирующую организацию, у которой есть квалифицированные специалисты", - подчеркнул Р. Болотов.
Предполагается, что Дума Вихоревского городского поселения примет решение о передаче полномочий в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения на уровень муниципального района. Внеочередное заседание Вихоревского городского штаба по подготовке к зиме провел заместитель директора ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» Сергей Сварич, командированный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта для контроля и организации подготовки к осенне-зимнему периоду в Вихоревке. Он отметил, что планы по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, прежде разработанные администрацией Вихоревки, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону. Планы подготовки к зиме объектов соцкультбыта вообще отсутствуют. По словам С. Сварича, все участники процесса подготовки к отопительному сезону обязаны в двухдневный срок планы детализировать. Все выполненные работы должны быть подтверждены актами приемки.
"В настоящее время работы по ремонту котельной «Водогрейная» ведут 33 человека. Специалисты ООО «Беком+» (20 человек) завершают монтаж котла № 4, закончили монтаж каркаса топки на котле № 6. Сотрудники ООО «Энергосфера-Иркутск» (13 человек) заняты ремонтом топливоподачи, проводят ревизию подпиточного насоса, воздухопроводов и рамы топки", - сообщил С. Сварич.
На совещании также было отмечено, что при наборе персонала котельной «Водогрейная» имеются сложности в заполнении вакансий химиков и инженеров.
Все средства областного бюджета, выделенные Вихоревке для подготовки к зиме, будут под постоянным контролем правительства области. "Пока муниципалитет не выбирает запланированные на подготовку к зиме средства. Но при прежних руководителях постоянно просил добавить. Сегодня из 34 млн, выделенных из областного бюджета Вихоревке на подготовку к зиме, освоено около 9 млн", - отметил Р. Болотов.
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2017-07-19 05:03:02