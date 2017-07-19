Участниками акции «Байкал объединяет озера мира» стали три озера
Иркутск. Сибирские новости - Три озера стали участниками акции «Байкал объединяет озера мира». Ее задача - привлечь внимание к экологическим проблемам таких водоемов. Глубинную воду Байкала организаторы доставят к крупнейшим озерам Евразии и выльют в них, символизируя объединение водоемов. Затем в них наберут небольшой объем жидкости и доставят в Иркутск и представят на экспозиции «Великие озера мира». Акция стартовала апреле в Северном Ледовитом океане на дрейфующей базе Барнео, была продолжена на озерах Нарочь в Беларуси, Леман и Жу в Швейцарии. Организаторы планируют посетить крупные озера Евразии, завершат марафон на подледном озере в Антарктиде.
Акция приурочена к созданию Ассоциации озерных регионов, которое произойдет в рамках Байкальского экологического водного форума в Иркутске 14 - 15 сентября. Под эгидой ассоциации планируется объединить регионы постсоветского пространства, где находятся такие озера как Балхаш (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан), Севан (Армения). Предварительное согласие на вступление также дали организации Швейцарии, Финляндии.
Основной задачей ассоциации станет сотрудничество в изучении и решении проблем крупных озер на Евразийском пространстве. Так, озеро Леман в Швейцарии, куда уже вылили воду из Байкала, в середине 80-х годов было сильно загрязнено, там гибла рыба. Планируется, что представители Швейцарии поделятся опытом по очищению озера и возвращению ему статуса крупного резервуара с чистой пресной водой. Серьезная проблема есть в озере Нарочь в Беларуси: оно заражено паразитами церкариями. Поиском решения проблемы также будут заниматься на заседании Ассоциации озерных регионов в Иркутске.
Байкальский экологический водный форум приурочен к проведению в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также к 80-летию Иркутской области. Его организует правительство Иркутской области.
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2017-07-19 11:53:04