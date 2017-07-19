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Исполняющей обязанности главы Вихоревки назначена Анна Попова

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Иркутск. Сибирские новости - Обязанности главы Вихоревки с 19 июля по собственному заявлению исполняет первый заместитель мэра города Анна Попова. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в администрации муниципалитета.

Накануне сообщалось, что временно градоначальником будет руководитель аппарата администрации Вихоревки Оксана Кучер.

Напомним, глава региона Сергей Левченко в мае текущего года отрешил от должности мэра города Геннадия Пуляева. После исполняющим обязанности главы Вихоревки был назначен Сергей Касьянов. Однако с 18 июля он уволился по собственному желанию.

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2017-07-19 11:57:50




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