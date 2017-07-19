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Движение по улице Култукская в Иркутске будет ограничено
12:50 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по реконструкции кабельной линии в Иркутске …
Заповедные земли Сарайской бухты, незаконно выделенные под строительство, могут быть возвращены государству
12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Заповедные земли Сарайской бухты на Ольхоне, незаконно выделенные администрацией …
Иркутская область появилась на "Вкусной карте России"
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область нанесли на "Вкусную карту России" во время торжественной …
Дума Вихоревки назначила выборы главы города на 10 сентября
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Дума Вихоревского муниципального образования 17 июля своим решением назначила …
Свыше 10 тыс. нарушений миграционного законодательства пресекла полиция в Иркутской области
12:18 - Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии сотрудники подразделений по вопросам миграции ГУ МВД …
Дополнительное оборудование приобретут для лекотеки детского сада № 100 в Иркутске
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительное современное оборудование будет приобретено для лекотеки детского …
Железнодорожный переезд в Кутулике будет закрыт для автотранспорта 21 июля
12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры …
Пожарные поезда ВСЖД задействовали в тушении лесных пожаров
12:01 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта …
Исполняющей обязанности главы Вихоревки назначена Анна Попова
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Обязанности главы Вихоревки с 19 июля по собственному заявлению исполняет …
Участниками акции «Байкал объединяет озера мира» стали три озера
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Три озера стали участниками акции «Байкал объединяет озера мира». …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, в отдельных районах по западу и югу ливневые дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Нашим собеседником на этот раз стал художественный руководитель Бурятского Государственного Академического Театра Оперы и Балета Морихиро Ивата. Артист с большой буквы и человек с интересной творческой судьбой.
Информационное агентство "Сибирские новости" подготовило медиарейтинг предприятий Иркутской области в сфере инновационной активности за второй квартал 2017 года. Специалистами Агентства при составлении рейтинга обработано более 15 тысяч материалов средств массовой информации.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос жителей Иркутска на тему самой первой работы, с которой они начали свой трудовой путь.
Актуально
11 июля в Братском драматическом театре в рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» с аншлагом прошел спектакль Школы-студии МХАТ «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, поставленный режиссером-педагогом Мариной Дровосековой. Братск стал восьмым среди городов присутствия компании РУСАЛ, где 20 актеров третьего актерского курса Сергея Земцова и Игоря Золотовицкого сыграли яркий и необычный музыкальный спектакль.
Любого человека в его жизни окружают сотни и тысячи километров кабелей и проводов.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открывает в приложении Tele2 TV подписку на сериалы онлайн-кинотеатра «Амедиатека». В день запуска нового раздела его пользователи смогут увидеть первую серию седьмого сезона «Игры престолов» − одного из самых рейтинговых сериалов мира.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна».
ВТБ в Сибирском федеральном округе с начала 2017 года заключил порядка 80 сделок с сельхозпроизводителями Сибири на общую сумму около 3 млрд рублей.