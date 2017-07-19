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Пожарные поезда ВСЖД задействовали в тушении лесных пожаров

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Иркутск. Сибирские новости - С начала года подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта России на ВСЖД 19 раз привлекались к тушению пожаров в полосе отвода железной дороги. Во всех этих случаях лесные пожары угрожали объектам инфраструктуры магистрали. Общая площадь пришедших из лесного массива пожаров, в локализации и тушении которых участвовали спецпоезда, превысила 30 тыс. кв. м.

В границах Восточно-Сибирской железной дороги дислоцируется 19 пожарных поездов. Они являются частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего в 2017 году пожарные поезда ВСЖД 39 выезжали на тушение пожаров и возгораний.

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2017-07-19 12:01:50




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