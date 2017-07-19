Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 19.07.2017, 15:58
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.37 (+0.30)
EUR 68.40 (+0.78)
10 CNY 87.85 (+0.60)
Информер праздники сегодня

Железнодорожный переезд в Кутулике будет закрыт для автотранспорта 21 июля

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 21 июля с 00:00 до 06:00 местного времени железнодорожный переезд на 5022 км поселка Кутулик будет закрыт.

Для легкового транспорта имеется альтернативный путь проезда (подмостовой проезд на расстоянии 2-х км от переезда). Для большегрузных автомобилей проезд будет осуществляться через поселок Забитуй (со стороны карьера).

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Ссылки по теме:

2017-07-19 12:05:30




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!