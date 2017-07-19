Дополнительное оборудование приобретут для лекотеки детского сада № 100 в Иркутске
Иркутск. Сибирские новости - Дополнительное современное оборудование будет приобретено для лекотеки детского сада № 100 Иркутска. Такое поручение дал мэр Дмитрий Бердников в ходе рабочей поездки в дошкольное учреждение. Педагоги в ближайшее время составят список требуемого специализированного оборудования и развивающих пособий для занятий с детьми-инвалидами.
"Надо прилагать все усилия для дальнейшего развития лекотеки, - отметил Д. Бердников. - Это направление работы с особенными детьми со временем надо применять и в других детских садах".
Напомним, в конце прошлого года в детском саду № 100 была открыта лекотека, в которой учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог проводят бесплатные индивидуальные занятия с 15 детьми с тяжелыми нарушениями здоровья.
"У нас уже есть первые успехи, - рассказала мэру заведующая детским садом Валентина Сушицкая. - У троих детей, благодаря родителям и работе педагогов, есть серьезные улучшения. В связи с этим принято решение перевести их в группы компенсирующего типа".
Глава областного центра также проверил качество проводимых ремонтных работ. В настоящее время в детском саду ведется благоустройство территории и ремонт пищеблока. В прошлом году была полностью отремонтирована кровля, заменены теневые навесы и полы на прогулочных верандах, приобретено новое оборудование для игровых площадок.
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2017-07-19 12:11:47