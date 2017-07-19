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Свыше 10 тыс. нарушений миграционного законодательства пресекла полиция в Иркутской области

Фото: УМВД по Иркутску
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Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии сотрудники подразделений по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области пресекли свыше 10 тыс. нарушений миграционного законодательства. В суды Иркутской области подготовлено и направлено порядка тысячи административных материалов в отношении иностранных граждан, нарушивших режим в связи с истечением срока пребывания. В отношении 718 человек судебной инстанцией уже приняты решения о выдворении за пределы РФ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Приняты решения о депортации 31 иностранца, в отношении которых минюстом России определена нежелательность пребывания на территории РФ.

Для исполнения решений о депортации, сотрудники отдела иммиграционного контроля УВМ регионального ГУ МВД препроводили до государственной границы 43 иностранных граждан, в том числе лиц, в отношении которых решение о депортации было принято в 2016 году, а именно до пунктов пропуска, расположенных в Иркутске, Новосибирске, Москве и Белгородской области.

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2017-07-19 12:18:54




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