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Дума Вихоревки назначила выборы главы города на 10 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - Дума Вихоревского муниципального образования 17 июля своим решением назначила выборы главы муниципалитета в связи с досрочным прекращением полномочий прежнего руководителя Геннадия Пуляева. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. При этом сроки избирательных действий будут сокращены на одну треть, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области. Таким образом, 10 сентября на территории региона пройдут 553 избирательные кампании.

Напомним, глава региона Сергей Левченко отрешил Г. Пуляева от должности в мае текущего года. После исполняющим обязанности главы Вихоревки был назначен Сергей Касьянов, который с 18 июля он уволился по собственному желанию.

Новым исполняющим обязанности главы города 18 июля была назначена руководитель аппарата администрации муниципалитета Оксана Кучер. Однако с 19 июля обязанности главы Вихоревки исполняет первый заместитель градоначальника Анна Попова.

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2017-07-19 12:26:02




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