Движение по улице Култукская в Иркутске будет ограничено

12:50 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по реконструкции кабельной линии в Иркутске …

Заповедные земли Сарайской бухты, незаконно выделенные под строительство, могут быть возвращены государству

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Заповедные земли Сарайской бухты на Ольхоне, незаконно выделенные администрацией …

Иркутская область появилась на "Вкусной карте России"

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область нанесли на "Вкусную карту России" во время торжественной …

Дума Вихоревки назначила выборы главы города на 10 сентября

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Дума Вихоревского муниципального образования 17 июля своим решением назначила …

Свыше 10 тыс. нарушений миграционного законодательства пресекла полиция в Иркутской области

12:18 - Иркутск. Сибирские новости - В первом полугодии сотрудники подразделений по вопросам миграции ГУ МВД …

Дополнительное оборудование приобретут для лекотеки детского сада № 100 в Иркутске

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Дополнительное современное оборудование будет приобретено для лекотеки детского …

Железнодорожный переезд в Кутулике будет закрыт для автотранспорта 21 июля

12:05 - Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры …

Пожарные поезда ВСЖД задействовали в тушении лесных пожаров

12:01 - Иркутск. Сибирские новости - С начала года подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта …

Исполняющей обязанности главы Вихоревки назначена Анна Попова

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Обязанности главы Вихоревки с 19 июля по собственному заявлению исполняет …

Участниками акции «Байкал объединяет озера мира» стали три озера

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Три озера стали участниками акции «Байкал объединяет озера мира». …