Иркутская область появилась на "Вкусной карте России"
Иркутск. Сибирские новости - Иркутскую область нанесли на "Вкусную карту России" во время торжественной церемонии, которая состоялась в поселке Култук Слюдянского района. На церемонии присутствовали начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных местностей и курортов агентства по туризму Иркутской области Владислава Карпович, представители местной власти, предприниматели, общественники, а также автор проектов "Сказочная карта России" и "Вкусная карта России" Алексей Козловский.
"Вкусная карта России" - культурно-туристический межрегиональный проект, направленный на развитие и продвижение достопримечательностей регионов. Основу самой карты составляют уникальные блюда и рецепты, зародившиеся и придуманные на территории нашей страны. Карта существует в виртуальном пространстве и постоянно обновляется. Например, Адыгею представляет сыр, Тулу - пряник, Бурятию - омуль и позы. Иркутская область стала 30 регионом в проекте. Наш регион представили исконные блюда местности - чай с кедровым молочком и пирог с ягодами.
Во время торжественной церемонии на распечатанной карте появились изображения чая и пирога. Для всех гостей местные рестораны устроили дегустацию пирогов, приготовленных по фирменному рецепту с использованием местных ягод.
"В Слюдянском районе бережно хранят свои традиции. Издревле на Байкале было принято пить чай из местных трав и стряпать пироги с ягодами. На праздники жители нескольких поселков собирались и устраивали настоящий пир. Сегодня познакомиться с этими традициями предлагают гостям Иркутской области. Туристы из других регионов, а также из-за рубежа всегда с интересом относятся к местным блюдам, поэтому мы надеемся, что традиции сибирского чаепития будут ассоциироваться у наших гостей с Байкалом и Иркутской областью", - отметила В. Карпович.
"Я считаю, что у Иркутской области в плане гастрономического туризма большой потенциал. Сама природа дарит эту возможность - байкальские травы и ягоды очень вкусные. К тому в будущем здесь будут резиденция байкальского Деда Мороза, это сделает Слюдянский район популярным местом отдыхе круглый год", - поделился впечатлением от мероприятия и визита в Иркутскую область А. Козловский.
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2017-07-19 12:37:47