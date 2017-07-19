Заповедные земли Сарайской бухты, незаконно выделенные под строительство, могут быть возвращены государству

Иркутск. Сибирские новости - Заповедные земли Сарайской бухты на Ольхоне, незаконно выделенные администрацией Хужирского муниципального образования под строительство и ведение личного подсобного хозяйства, могут быть возвращены государству. Об этом заявил депутат Государственной Думы Николай Николаев.



Из 26 участков, расположенных в бухте и захватывающих реликтовый Шаманский лес, 17 были предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, на четырех построены или строятся здания, в том числе двухэтажный бревенчатый сруб и конструкция непонятого назначения из металлических контейнеров. Большинство участков были поставлены на кадастровый учет в 2010 году, хотя есть и 2012, и 2014, и 2008 годы. Площадь этих участков - по 1,2 тыс. кв. м или чуть больше.



Еще четыре участка были выделены под строительство туристических комплексов. Один площадью 10,573 тыс. кв. м пока не застраивается, хотя был поставлен на кадастровый учет раньше других, в 2007 году. Три участка, выделенные в 2014 году одному собственнику и имеющие общую площадь 16,557 тыс. кв. м, огорожены общим забором, за которым размещены гостевые домики. Туркомплекс называется «Сарайский».



Один участок площадью 2,4 тыс. кв. м был поставлен на кадастровый учет в 2010 году и предоставлен под ведение личного подсобного хозяйства, однако на нем возведен жилой дом.



Три участка выделены под ведение природно-познавательного туризма, находятся в собственности Хужирского муниципального образования. На них имеется строение неопределенного назначения площадью 196 кв. м. Из опознавательных знаков на нем только табличка «Мы открылись!».



В целом из 26 участков, выделенных администрацией Хужирского МО, хозяйственная деятельность в виде строительства велась на девяти, остальные находятся в первозданном виде.



«В водоохранной зоне Байкала, на Байкальской природной территории, на берегу Сарайского залива с красивейшим природным ландшафтом муниципальная администрация предоставила участки под виды использования, предполагающие нанесение колоссального вреда природе. Не были учтены ни уникальность лиственично-соснового леса, возраст деревьев в котором достигает 400 лет, ни наличие редких краснокнижных растений. Это противоречит законодательству РФ и международным обязательствам страны, так как Байкал является объектом Всемирного природного наследия, а Сарайская бухта - один из красивейших его участков», - отметил Н. Николаев.



По его словам, с такой оценкой согласны и в Байкальском управлении Росприроднадзора: в адрес этого ведомства депутат направил запрос о предоставлении информации по землям Сарайской бухты. В ответе на запрос, полученном 18 июля, отмечается: «В угоду узкого круга лиц планируется уничтожение уникального природного ландшафта. Строительство жилых домов осуществляется в нарушение Постановления правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Данным постановлением запрещено строительство зданий и сооружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек».



Н. Николаев отметил: «В ответе Байкальского управления Росприроднадзора имеется важный вывод, который нужен при восстановлении права государственной собственности на земли Сарайской бухты и других участков вокруг Байкала, незаконно выведенных из состава Прибайкальского национального парка: запрет на приватизацию этих земель не нарушает конституционные права граждан. Данное положение закреплено определением Конституционного суда РФ от 08.12.2015 г., в котором указано, что право на приватизацию земли не относится к числу конституционных прав, запрет на приватизацию направлен на сохранение природных территорий как важнейшего компонента окружающей среды и не может рассматриваться как нарушение конституционных прав граждан».



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2017-07-19 12:45:15