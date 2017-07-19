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Движение по улице Култукская в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - В связи с проведением работ по реконструкции кабельной линии в Иркутске будет ограничено движение по улице Култукской в районе пересечения с улицей 1-я Красноказачья.

Работы пройдут с 24 по 26 июля 2017 года.

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2017-07-19 12:50:55




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