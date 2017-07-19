Стадион с профессиональным покрытием построят в детском лагере иркутского училища олимпийского резерва

Фото: Юрий Назыров

Иркутск. Сибирские новости - В следующем году на территории спортивно-оздоровительного комплекса училища олимпийского резерва планируется начать строительство стадиона с профессиональным покрытием. Об этом сообщила зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова в рамках проверки работы детского спортивного лагеря.



Как сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев, за летний период 2017 года в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва за четыре смены в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы планируется оздоровить 750 юных спортсменов, занимающихся в областных спортивных школах. Первая смена проводилась с 1 по 19 июня, вторая смена - с 22 июня по 10 июля, третья смена - с 13 по 31 июля, четвертая смена - с 3 по 21 августа.



Замминистра сообщил, что в комплексе в настоящее время отдыхают дети, проходящие спортивную подготовку в областных спортивных школах и областных спортивных школах олимпийского резерва. Программа пребывания в детском лагере включает в себя ежедневные тренировки по профильным видам спорта, различные культурные, творческие, физкультурно-спортивные мероприятия. За четыре смены в спортивно-оздоровительном комплексе отдохнут ребята, занимающиеся легкой атлетикой, греко-римской и вольной борьбой, дзюдо, боксом, лыжными гонками, самбо, велоспортом, художественной гимнастикой, футболом, спортивной аэробикой и другими видами спорта. За первую смену в спортивно-оздоровительном комплексе училища олимпийского резерва отдохнули 237 юных спортсменов, с которыми занимались 15 тренеров, за вторую смену - 212 детей и 15 тренеров. В настоящее время проходит третья смена, в которой участвуют 155 спортсменов и 11 тренеров. Кроме того, организован отдых детей за счет иных источников финансирования за первую смену 113 ребятишкам, за вторую смену - 137, за третью смену - 194.



П. Богатырев отметил, что перед началом летней оздоровительной кампании в спортивно-оздоровительном комплексе были проведены подготовительные мероприятия. В частности, выборочный и косметический ремонт, санитарно-технические работы, аккарицидная обработка территории комплекса. Произведен подбор квалифицированного персонала спортивно-оздоровительного комплекса, в том числе работников пищеблока, педагогических и медицинских работников.



В. Вобликова заметила, что в рамках контроля за ходом оздоровительной кампании все члены правительства в обязательном порядке по графику выезжают в оздоровительные учреждения и проверяют работу детского лагеря.



"Мы должны понимать, чем занимаются дети, насколько организован досуг. Лагерь училища олимпийского резерва особенный, здесь особенная спортивная атмосфера. Традиционно представлены почти все виды спорта, которые развиваются в детско-юношеской среде в разных муниципалитетах региона. Спектр спортивных направлений достаточно широк, есть возможность не только отдыхать, но и продолжать тренировки, сейчас многие готовятся к соревнованиям европейского уровня. В каждом оздоровительном лагере мы смотрим, что необходимо сделать, чтобы он с каждым годом становился лучше", - подчеркнула зампред.



В. Вобликова уточнила, что в настоящее время объявлен конкурс на разработку проекта стадиона и на следующий год в лагере планируется строительство хорошего стадиона, с профессиональным покрытием, трибунами, чтобы создать достойные условия для детей, гостей и родителей, которые будут приезжать сюда на соревнования. Она напомнила, что в рамках программы по организации летнего отдыха и укреплению материально-технической базы за пять лет в ремонт и модернизацию муниципальных и государственных оздоровительных лагерей вложено более 220 млн руб.



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2017-07-19 17:08:45