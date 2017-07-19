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Для молодых родителей Иркутска разработали справочное пособие

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске появилось новое справочное пособие для молодых родителей «Я родился! Здравствуй Иркутск!», которое будут дарить при выписке из роддома. Его разработали специалисты департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска. Об этом сообщила начальник департамента Наталия Тарабан.

"В разделах пособия отражены особенности питания, гигиены ребенка с момента рождения, возможные экстренные состояния и помощь при них, гигиена женщины после родов, а также информация с адресами и номерами телефонов детских поликлиник, больниц Иркутска, - отметила Н. Тарабан. - Надеемся, что пособие станет хорошим помощником для молодых родителей".

Опубликованные в пособии материалы прошли экспертизу и полностью одобрены ФГБУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения РФ, Ассоциацией детских врачей Иркутской области, а также руководителями ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» и ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО».

2017-07-19 17:13:24




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