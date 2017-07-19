Депутаты Заксобрания оценили ход работ по строительству спортобъектов в муниципалитетах

Иркутск. Сибирские новости - Ход работ по строительству спортивных сооружений в муниципальных образованиях Иркутской области, средства на которые были выделены из областного бюджета в этом году, оценили депутаты Законодательного Собрания в рамках парламентского контроля. В целом на строительство и ремонт спортобъектов было выделено более 590 млн руб., сообщает пресс-служба ЗС.



Напомним, каждый объект, предусмотренный законом о бюджете, а также эффективность расходования бюджетных средств находятся на контроле депутатского корпуса. Такую задачу перед парламентариями поставил председатель Законодательного Собрания С. Брилка. С начала года он вместе с коллегами совершил более 20 рабочих поездок в города и районы региона. В летний период такие поездки продолжаются. Кроме того, парламентский контроль в своих территориях осуществляют депутаты, избранные в областной парламент от одномандатных округов.



Один из крупнейших объектов - ФОК общей стоимостью более 83 млн руб. - строится в поселке Тыреть Заларинского района. За основу взят проект ФОКа «Унга-Арена», который был открыт в поселке Новонукутский в июле 2017 года. Строительство ведется второй год, в этом году на его завершение выделено 58 млн руб. Как отмечает депутат областного парламента от данной территории Владислав Буханов, на сегодня монтируются колонны каркаса здания, к октябрю физкультурно-оздоровительный комплекс будет достроен. «Это долгожданное событие для такого поселка как Тыреть с населением свыше 5 тыс. человек, где проживает и много молодежи», - говорит депутат.



Другой спортивный объект в Заларинском районе - хоккейный корт - появится к ноябрю в поселке Залари. Здесь подрядчик уже выполнил работы по разбору старой коробки корта и приступил к строительству.



В поселке это будет второй корт, один уже есть при местной ДЮСШ, но расположен он в другом микрорайоне. Как подчеркивает В. Буханов, спорт должен быть близким и доступным. В каждом микрорайоне Заларей созданы свои хоккейные команды. Планируется, что на новом корте будет заниматься районная команда. Здесь также будут проходить межрайонные и межпоселенческие соревнования.



На площадке строительства ФОКа в Бодайбо побывал депутат Законодательного Собрания от северных территорий Николай Труфанов. Здесь работы выполнены на 90%, ведется внутренняя отделка здания, монтаж вентиляционных и электрических сетей. В настоящее время стоит задача проложить теплосеть от городской школы № 1 до ФОКа, на выполнение этих работ объявлен аукцион. Строительство комплекса велось с 2015 года силами муниципального образования, в этом году на завершение объекта из областного бюджета было выделено 10 млн руб.



«Объект очень востребован. Сегодня школа № 1 сильно перегружена, ее спортзала не хватает для организации уроков всех школьников, поэтому ребята вынуждены ходить на занятия физкультурой в другую школу, расположенную через два километра. ФОК же находится в 50 метрах от школы, и часть уроков будет проводиться там», - рассказал Н. Труфанов.



Восемь спортивных сооружений появятся в районах Усть-Ордынского Бурятского округа, интересы которых в областном парламенте представляют депутаты Кузьма Алдаров и Аполлон Иванов. Так, три многофункциональные спортивные площадки, объединяющие зоны для занятия волейболом, баскетболом и мини-футболом, будут оборудованы в муниципальных образованиях Шаратском, Новоленино и Хадахан Нукутского района.



Темпы работ везде разные: если в деревне Тангуты Шаратского МО уже приступили к строительству, и подрядчик обещает закончить монтаж в сентябре, то в Новоленино были вынуждены повторно объявить аукцион.

Как рассказал глава муниципального образования Владимир Федоров, в первом аукционе выиграла компания из Сочи, и у администрации возникли сомнения в том, что работы по строительству будут выполнены качественно и в срок. По итогам разбирательства в ФАС было принято решение о проведении аукциона повторно.



Потребность поселков и деревень в таких объектах большая. Например, по словам главы МО «Шаратское» Владимира Табанакова, спортивная площадка нужна и жителям деревни Куйта. Но вместе с тем тяжелой ношей для небольших и глубоко дотационных поселений является подготовка проектно-сметной документации. На проект площадки стоимостью 3,5 млн руб. из местного бюджета было потрачено 370 тыс. руб. Вопросы, обозначенные главами поселков, на контроле Кузьмы Алдарова и Аполлона Иванова.



В целом по Иркутской области до конца года должны быть построены и отремонтированы более 40 спортивных объектов. Многофункциональные спортивные площадки появятся в селах Покосное Братского района, Мойган, Холмогой, Ханжиново Заларинского района, Самара Зиминского района, Макарово Киренского района, поселке Харик, деревне Станица Куйтунского района, поселке Видим Нижнеилимского района, селах Унгин и Ирхидей Осинского района, Большая Елань, Мальта и Раздолье Усольского района. Новые корты будут оборудованы в деревне Карлук Иркутского района, поселке Харик Куйтунского района, селе Мельница Нижнеудинского района, селе Бильчир Осинского района, рабочем поселке Тельма Усольского района. А в поселкеАлексеевск Киренского района, Нижнеудинске, Тайшете, поселке Белореченский Усольского района и Тулуне строятся ФОКи.



«По завершении строительных и ремонтных работ парламентский контроль на спортивных объектах будет продолжен, - подчеркнул С. Брилка. - Ни одно спортсооружение не должно пустовать. Задача на местах - организовать их эффективное использование с тем, чтобы и взрослые, и дети могли заниматься спортом под руководством тренеров в максимально доступном режиме».



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2017-07-19 17:24:52